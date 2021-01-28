Киевская горадминистрация выделит на закупку вакцины от коронавирусной инфекции, о которой говорил градоначальник Виталий Кличко, 140 миллионов гривен.

Комиссия по вопросам здравоохранения и социальной политики в единогласном порядке поддержала внесение изменения в городскую целевую программу Здоровье киевлян на 2020-2022 года, согласно которым и будет закуплен препарат в 2021 году.

Сейчас мэр Киева Виталий Кличко ведет переговоры о приобретении вакцины от коронавируса с американскими и европейскими производителями, чтобы мы могли предотвратить распространение болезни. Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Поэтому должны заложить соответствующую сумму в городскую целевую программу для того, чтобы когда будут достигнуты договоренности, мы могли сразу закупить препараты.

Отмечается, что для полной верификации проекта должно пройти заседание, где и рассмотрят инициативу, после чего она должна получить одобрение.

Читайте также, Рада одобрила закон о запуске вакцинации от COVID в Украине. Между первым и вторым чтением в закон необходимо внести правки. По его словам, голосование за второе чтение проекта состоится уже в пятницу, 29 января.

Кроме того, Максим Степанов отреагировал на прогноз издания The Economist относительно доступа Украины к вакцинам от коронавируса. Глава Минздрава добавил, что бесплатный доступ к вакцинам от коронавируса, согласно утвержденному плану, будут иметь 30 миллионов украинцев.

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