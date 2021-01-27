Такое заключение было сделано в связи с недостаточным количеством доказательств эффективности препарата/ фото:

На территории Европейского Союза может быть запрещена вакцина от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca для использования на людях, старше 65 лет.

Такое заключение было сделано в связи с недостаточным количеством доказательств эффективности препарата на этой группе риска. Вакцина может получить допуск к использованию только определенных групп. При этом, директор компании AstraZeneca заявил, что пока существует определенный объем данных исследований.

Отмечается, что новостные агентства Германии, ссылаясь на чиновника Министерства здравоохранения страны, который заявил, что эффективность препарата по отношению к людям, старше 65 лет составляет лишь 8%. Известно, что позднее в Минздраве сказали, что в новости были перепутаны цифры доля участников испытаний и действие препарата в данной возрастной группе. В испытаниях препарата от COVID-19 AstraZeneca принимала участие небольшая группа пожилых людей, по сравнению с другими препаратами.

Ранее мы писали, что вакцина Moderna опасна для беременных и подростков. Препарат от американской компании является небезопасным для людей с тяжелой аллергией на какой-либо компонент вакцины.

Кроме того, Украина не может использовать вакцины от COVID. Ни одна из существующих вакцин от коронавируса не завершила третью стадию испытаний.

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