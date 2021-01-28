Кабинет министров Украины собирается обжаловать решение, принятое Окружным административным судом столицы на счет отмены постановления правительства о редакции Украинского правописания. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Правительство считает, что решение суда было вынесено незаконно и будет непременно обжаловано в апелляционной инстанции. На это ведомство имеет всего 30 дней.

28 января Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и обжаловать его в апелляционной инстанции. На то, чтобы подать апелляцию, у правительства есть 30 дней.

Отмечается, что новая редакция законопроекта об украинском правописании была опубликована на веб-странице Министерства образования и науки, а также Национальной академии наук 3 июня 2019 года. После этого, он стал рекомендованным для употребления как в письме, так и в устной речи.

Ранее мы писали, что окружной административный суд Киева в течение 10 дней должен обнародовать полный текст решения, из которого будут понятны мотивы судей и основания принятия ими решения по отмене нового Украинского правописания.

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