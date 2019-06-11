Мать украинской школьницы 7 класса подала иск против Кабинета Министров Украины, который внес изменения в украинское правописание, сообщает "Закон и Бизнес".

Известно, что рассматривать это дело должен Окружной административный суд Киева.

В чем состоит иск матери?

Украинская семья выступает против обязательного "йотирования" в словах иностранного происхождения, а также написания частицы "пів" отдельно и отсутствии дефиса в большинстве слов. Истец указал, что существенно размываются нормы украинского языка и это усложняет изучение и его использование.

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Учитывая эти факты, мама ученицы просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров Украины и взыскать с правительства судебные издержки.

Раньше сообщалось о том, что 3 июня финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. А также в среду, 22 мая, Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию украинского провописания.