COVID-19 в Україні: найбільше нових хворих додалося на Львівщині [ Редактировать ]
Кількість інфікованих COVID-19 в Україні зростає - понад п'ять із половиною тисяч за минулу добу. Смертельних випадків майже 150.
Найбільше нових хворих додалося на Львівщині. Далі в антирейтингу - столиця, Харківщина, Миколаївщина та Дніпропетровщина.
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