Протести в Єревані: активісти штурмували приміщення Генпрокуратури [ Редактировать ]
В Єревані поновилися протести. Люди вимагають заарештувати прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Активісти намагалися штурмувати приміщення Генпрокуратури. Силовики їх відтіснили. Тоді мітингарі попрямували в бік будівлі уряду, підхід до якої теж заблокувати правоохоронці.
Нагадаю, у Вірменії люди виходять на протести через поразку країни в протистоянні з Азербайджаном за Нагірний Карабах. Вони вважають, що Пашинян здав території та вимагають його відставки.
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В Єревані поновилися протести. Люди вимагають заарештувати прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Активісти намагалися штурмувати приміщення Генпрокуратури
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