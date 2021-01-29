В Єревані поновилися протести. Люди вимагають заарештувати прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Активісти намагалися штурмувати приміщення Генпрокуратури. Силовики їх відтіснили. Тоді мітингарі попрямували в бік будівлі уряду, підхід до якої теж заблокувати правоохоронці.

Нагадаю, у Вірменії люди виходять на протести через поразку країни в протистоянні з Азербайджаном за Нагірний Карабах. Вони вважають, що Пашинян здав території та вимагають його відставки.