Заплатили бы вы 2500 долларов за смартфон с устаревшим мобильным процессором? Удивительно, но это то, на что надеется Sony со своим Xperia Pro – он оказался самым дорогим серийным мобильным телефоном на 2021 год.

У смартфона есть несколько функций, которые лишь в некоторой степени оправдывают такую сумасшедшую цену, в том числе возможность подключения к сетям 5G и то, что это первый в мире телефон с отдельным полноценным входом HDMI.

Еще в прошлом году Sony сообщила, что готовит профессиональный вариант Xperia 1 II, который будет стоить 1200 долларов. Ходили слухи, что преемник будет стоить чуть дороже – 1500 долларов. На практике смартфон оказался дороже в два раза.

Sony Xperia Pro

Xperia Pro разделяет многие спецификации Xperia 1 II, в том числе прошлогодним процессором Snapdragon 865, батарею емкостью 4000 мАч, 12 МП тройную фотокамеру, 8 МП селфи камеру, и 6,5-дюймовый 21:9 OLED экран с разрешением 3840х1644 пикселей.

Объем оперативной памяти увеличился с 8 ГБ до 12 ГБ, а объем встроенного накопителя увеличился с 256 ГБ до 512 ГБ. Более того, новейшее устройство от Sony также является одним из немногих флагманских смартфонов, которые все еще оснащены разъемом 3,5 мм.

Отличительная черта аппарата — наличие порта HDMI типа D в нижней части корпуса Xperia Pro. Он позволяет подключать смартфон к любой камере с выходом HDMI и работать как внешний монитор, помогая пользователям видеть больше деталей на большом экране, предлагая такие функции, как линии сетки и масштабирование изображения.

Что удивительно, кабель HDMI тип D в комплекте с Sony Xperia Pro за 2500 долларов отсутствует – его нужно приобретать отдельно.

Благодаря возможности подключения к сети 5G, Xperia Pro также может транслировать в реальном времени видеоконтент до 4K/60fps HDR через подключенную камеру или видеокамеру. Как отмечает The Verge, отснятый материал HDMI можно передавать напрямую на YouTube, и он поддерживает StreamLabs и StreamYard для потоковой передачи на другие платформы, такие как Twitch и Facebook Live.

Sony Xperia Pro

Xperia Pro поддерживает стандарты как Wi-Fi 6 ГГц, так и mmWave 5G и поставляется с четырехсторонней антенной решеткой mmWave для максимального приема. Аппарат также обладает встроенным приложением для поиска лучшего сигнала.

Дико дорогой смартфон уже поступил в продажу на территории США.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Sony представила дрон-фотограф Airpeak. Также в январе Sony представили собственный электрокар.