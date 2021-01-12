Японская компания Sony представила свой первый беспилотник под названием Airpeak. Как сказано в пресс-релизе компании, их новинка является следующей ступенью эволюции дронов и робототехники искусственного интеллекта.

В первую очередь дрон Airpeak предназначен для профессиональной высококачественной аэрофотосъемки и записи видео.

Sony называет Airpeak самым маленьким в этом классе дронов, но при этом он способен переносить беззеркальную камеру Alpha. Аппарат способен выполнять динамическую съемку и обеспечивает точный, стабильный полет.

По дизайну Airpeak напоминает квадрокоптер и имеет два усилителя шасси, которые убираются во время полета. Шасси сделано для безопасного приземления и сохранения камеры и фото- видеоматериала.

Цена устройства пока не известна.

Напомним, что компания Amazon представил охранный дрон для дома.