Sony представила дрон-фотограф Airpeak (видео) [ Редактировать ]
Источник: Sony
Японская компания Sony представила свой первый беспилотник под названием Airpeak. Как сказано в пресс-релизе компании, их новинка является следующей ступенью эволюции дронов и робототехники искусственного интеллекта.
В первую очередь дрон Airpeak предназначен для профессиональной высококачественной аэрофотосъемки и записи видео.
Sony называет Airpeak самым маленьким в этом классе дронов, но при этом он способен переносить беззеркальную камеру Alpha. Аппарат способен выполнять динамическую съемку и обеспечивает точный, стабильный полет.
По дизайну Airpeak напоминает квадрокоптер и имеет два усилителя шасси, которые убираются во время полета. Шасси сделано для безопасного приземления и сохранения камеры и фото- видеоматериала.
Цена устройства пока не известна.
Напомним, что компания Amazon представил охранный дрон для дома.
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