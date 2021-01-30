Известного украинского теведущего Вячеслава Соломку отстранили от ведения эфиров после того, как он на своей странице в TikTok дерзко высмеивал украинский язык.

На опубликованом видео Соломка вместе с напарницей использует редко употребляемые украинские слова и сравнивает их с российскими аналогами.

Стоит отметить, что в медиа, где работпл Соломка извинились за его поступок и заверили, что в эфир ведущий выходить не будет.

Также телеканал уточнил, что во время военной агрессии на Донбассе, которую ведет Россия против Украины, такие "шутки" совершенно неуместны и абсурдны.

В условиях гибридной информационной войны, а также военной агрессии на Донбассе, которую ведет Россия против Украины, неудачные шутки относительно украинского языка, его отдельных слов или фонетики неуместны. Мы также осознаем негативную нравственную сторону этих видеозаписей. Отснятые кадры затрагивают чувствительную тему для многих украинцев и могут трактоваться двусмысленно, что должен был предвидеть автор видео. Поэтому пока Вячеслав Соломка отстранен от ведения эфира

Стоит отметить, что это не первый "выпад" телеведущего, в январе Соломка также "пошутил" о переходе сферы обслуживания на украинский – в похожей манере. На указанные видео наткнулся украинский военный Евгений Исаев, после чего возник скандал.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список не въездных еще пять российских артистов.

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