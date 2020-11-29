Известный телеведущий с женой заболели COVID-19 [ Редактировать ]
Звездная украинская пара - телеведущий, участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова заболели COVID-19. Об этом Квиткова сообщила у себя на странице в Instagram.
Даша отметила, что у них с мужем не было сильных симптомов, они сейчас на самоизоляции.
"Если честно, я предполагала, что это рано или поздно произойдет, но сейчас все случилось очень не вовремя. У нас двоих много работы, которую мы поставили на паузу. Нас радует только то, что сейчас все нормально, особо сильных симптомов нет. Мы чувствуем себя довольно хорошо",- написала Квиткова под фото.
Поклонники пары пожелали скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.
Напомним, актер Дэвид Проуз, известный по роли злодея Дарта Вейдера из киноэпопеи Джорджа Лукаса "Звездные войны" скончался на 86 году жизни.
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