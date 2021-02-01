Лидер каталонского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси подаст в суд на родных "сине-гранатовых" в связи с финансовой составляющей своего контракта, которая попала на общее обозрение.

В недавнем времени испанское издательство El Mundo опубликовало размер зарплаты Лионеля Месси, который, по контракту, действующем в настоящее время, составил около 555 миллионов евро в год.

Отмечается, что адвокаты футболиста готовят судебные иски против экс-президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу, исполнительного директора клуба Оскара Грау, временно исполняющего обязанности президента Карлеса Тускеса, а также еще двух человек.Известно, что в добавок к своему соглашению Месси получит 115 миллионов евро за подписание контракта и 78 миллионов на, так называемый, "платеж верности". Также столь крупный контракт может привести каталонцев к банкротству, так как клуб влез в долги, которые оцениваются в 1 миллиард 173 миллиона евро. К тому же, неизвестным остается и тот факт, останется ли звезда на "защите" цветов "сине-гранатовых".

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