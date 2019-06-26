"Динамо" подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение, вынесенное Палатой по разрешению споров ФИФА от 24 августа 2018 года. CAS раскрыл детали разбирательств между киевским "Динамо" и бывшим футболистом клуба Джермейном Ленсом.

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"Киевское "Динамо" подало апелляцию. Слушание состоится 31 июля 2019 года. В настоящее время неизвестно, когда будет вынесено арбитражное решение, содержащее решение Панели, и когда оно будет сообщено сторонам дела", - говорится на сайте CAS.

По неофициальной информации, задолженность "Динамо" перед Ленсом составляет 250 тысяч евро, также клуб должен игроку 50 тысяч евро невыплаченной премии.

Ранее сообщалось, что лидер "Динамо" стал отцом.