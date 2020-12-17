Суд запретил кремировать тело Марадоны [ Редактировать ]
Аргентинский суд постановил сохранить тело легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны на случай, если его ДНК потребуется для установления отцовства. Об этом сообщает Reuters.
У Марадоны официально есть пятеро детей: дочери Дальма Нерея, Джаннина Динора и Яна, а также сыновья Диего-младший и Диегито Фернандо.
Кроме того, шестеро непризнанных наследников пытаются доказать его отцовство в суде.
Несмотря на слова адвоката футболиста, заявившего, что образцы ДНК уже были взяты, суд постановил, что тело не должно быть кремировано в ближайшее время.
Напомним, Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. Марадону похоронили рядом с матерью. На церемонию прощания с ним в Буэнос-Айресе пришли сотни тысяч человек.
Ранее сообщалось, что врача Марадоны обвиняют в непредумышленном убийстве легенды футбола. Однако тот отрицает причастность к смерти футболиста.
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