Открытие является уникальным, так как из 22 тысяч образцов монет только 4 были созданы во времена конфликта/ фото: Getty Images

У подножья Храмовой горы в Иерусалиме ученые-археологи раскопали редчайшую бронзовую монету, датированную 2 веком нашей эры.

Чекан находки был сделан во времена, когда евреи из Римской Иудеи начали восстание против Римской империи, которым заправлял Саймон Бар Кохби. На ее аверсе изображена кисть винограда и выбита надпись: "Второй год свободы Израиля", а на реверсе - набита пальма и надпись "Иерусалим".

Отмечается, что данное открытие ученых является уникальным, так как из 22 тысяч образцов монет только 4 были созданы во времена конфликта, единственным отличием является что подобных находок с надписью "Иерусалим" еще до этого момента еще не было.

Один из вопросов, который мы задаем себе, заключается в том, как эта монета попала в Иерусалим, поскольку сегодня мы знаем, что повстанцы не завоевали Иерусалим. Лагерь 10-го легиона находился в пределах Старого города Иерусалим, и некоторые говорят, что он находился южнее Храмовой горы.

Фото: Express

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