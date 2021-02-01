Минобороны Украины и ВСУ продолжают сотрясать скандалы. На этот раз три высокопоставленных украинских военачальника подали в суд на МО с требованием отменить дисциплинарные взыскания, которые были вынесены в их отношении по итогам служебного расследования. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Речь идет о главнокомандующем Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслане Хомчаке, начальнике Генерального штаба ВСУ Сергее Корнийчуке и командующем Воздушными силами ВСУ Сергее Дроздове.

Причины и результаты служебного расследования пока не разглашаются. Известно лишь, что они изложены в акте служебного расследования от 26 ноября прошлого года и в приказе Минобороны Украины "О результатах служебного расследования" от 27 ноября.

Наличие конфликта между Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном - давно известный факт. Эксперты публичные дрязги между военачальниками называют беспрецедентным, позорным и явлением.

"Такого в Украине еще не было никогда, наверное ни в одной стране мира такого не было. Это позор и безобразие в мирное время, а в состоянии войны - это просто катастрофа! Знает ли об этом конфликте Верховный Главнокомандующий Зеленский? Должен знать...", - сказал по этому поводу экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

Он отметил, что такие конфликты на высших ступенях руководства армии дезориентируют и деморализуют сотни тысяч украинских солдат и офицеров, а также подрывают единство и боеспособность армии.

По словам Гриценко, в этой ситуации президент должен действовать безотлагательно и решительно. В частности, принять соответствующие кадровые решения.

Отметим, что Хомчака за развал украинской армии и подрыв обороноспособности страны в один голос критикуют и военные эксперты, и волонтеры.

"У нас начальник Генштаба без боевого опыта, у него замы без боевого опыта, просидевшие всю войну непонятно где", - писал волонтер Роман Доник, поясняя отсутсвие уважения к командованию со стороны военных служащих.

Как известно, Главнокомандующий Руслан Хомчак подозревается в попытках урегулирования громких коррупционных скандалов в ВСУ. В первую очередь, речь о взятке в 1 млн грн, которую требовало Командование медицинских сил у предпринимателей за право поставить в армию медицинские макси.

Второй громкий скандал - это взятки за выделение служебных квартир для военных. Подобную схему незаконного обогащения правоохранители вскрыли в Черновцах. Позже оказалось, что подозреваемый в преступлении, начальник квартирно-эксплуатационного отдела Черновцов полковник Гураленко Андрей Михайлович, в конце прошлого года выдал такую квартиру и самому Хомчаку.