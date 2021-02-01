Препараты, использующееся для борьбы с коронавирусной инфекцией Moderna и Pfizer разработаны по новой технологии/ фото: DW

Всемирная организация здравоохранения разрешила использование вакцины от коронавирусной инфекции от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna беременным женщинам.

К тому же, препаратом можно прививать и тех, кто имеет сопутствующие патологии, но только после консультации с семейным врачом.

Отмечается, что вакцины, которые используются для борьбы с коронавирусной инфекцией Moderna и Pfizer разработаны по новой технологии, которые ранее не использовались. Они составлены на основе различных генетических инструкций, которые оказывают помощь организму в борьбе с инфекцией.

Ранее мы писали, что в ВОЗ рассказали, кому нельзя вакцинироваться от COVID. ВИЧ-инфицированные подвержены более высокому риску тяжелого заболевания COVID-19, а значит таким реципиентам следует предоставить информацию и консультации.

Кроме того, ВОЗ обнародовала пугающий коронавирусный прогноз на 2021 год. Человечество за свою историю смогло полностью справиться лишь с одной опасной инфекцией.

Читайте также, в Украине запустят сайт для записи на вакцинацию от COVID. 10 февраля 2021 года в Украине будет полностью протестирован в медицинских информационных системах модуль иммунопрофилактики.

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