Вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для людей с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, астма, болезни легких, печени или почек. Людей из приоритетных групп с ослабленным иммунитетом следует вакцинировать после дополнительных консультаций.

ВИЧ-инфицированные подвержены более высокому риску тяжелого заболевания COVID-19. Таким реципиентам следует предоставить информацию и консультации.

Те, кто переболел COVID-19 в прошлом, тоже должны пройти вакцинацию. По желанию ее можно отложить на срок до шести месяцев с момента первого заражения.

Также вакцинировать можно женщин, которые кормят грудью (если они работницы сферы здравоохранения). Прекращать грудное вскармливание после вакцинации не рекомендуется.

Ранее ВОЗ обнародовала пугающий коронавирусный прогноз на 2021 год.