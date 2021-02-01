Украина собирается подавать дополнительный запрос в COVAX по поводу дозаказа вакцины от коронавирусной инфекции от компаний Pfizer и BioNTech. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

По его словам, Минздрав выражает заинтересованность в продолжении партнерства с COVAX, чтобы увеличить объем вакцин от Pfizer на 2021 год.

С апреля COVAX ожидает увеличения объема вакцин, и мы также выражаем заинтересованность в продолжении данного партнерства. Прежде всего до 14 февраля предполагается, что Украина подаст дополнительный запрос об увеличении количества вакцин производства компании Pfizer, которые планируется получить во 2 квартале 2021 года.

Отмечается, что Украина в настоящее время движется по четкому графику вакцинации и ситуация находится под контролем.

Читайте также, Украина получит вакцину от коронавируса через две недели. сейчас подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer и BionTech, а вакцины будут предоставлены Украине в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, новый штамм коронавируса сделает COVID-вакцины неэффективными. Человек получивший вакцину, гораздо меньше защищен от заражения мутированным штамом коронавируса.

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