Украина сделает дополнительный заказ вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
Украина собирается подавать дополнительный запрос в COVAX по поводу дозаказа вакцины от коронавирусной инфекции от компаний Pfizer и BioNTech. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.
По его словам, Минздрав выражает заинтересованность в продолжении партнерства с COVAX, чтобы увеличить объем вакцин от Pfizer на 2021 год.
С апреля COVAX ожидает увеличения объема вакцин, и мы также выражаем заинтересованность в продолжении данного партнерства. Прежде всего до 14 февраля предполагается, что Украина подаст дополнительный запрос об увеличении количества вакцин производства компании Pfizer, которые планируется получить во 2 квартале 2021 года.
Отмечается, что Украина в настоящее время движется по четкому графику вакцинации и ситуация находится под контролем.
Читайте также, Украина получит вакцину от коронавируса через две недели. сейчас подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer и BionTech, а вакцины будут предоставлены Украине в рамках глобальной инициативы COVAX.
Кроме того, новый штамм коронавируса сделает COVID-вакцины неэффективными. Человек получивший вакцину, гораздо меньше защищен от заражения мутированным штамом коронавируса.
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