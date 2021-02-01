В понедельник, 1 февраля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в некоторых регионах есть возможность ослабить карантинные ограничения до уровня "желтой" и "зеленой" зон.

Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно больше ослаблений карантинных мероприятий - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение.

Премьер отметил, что впервые за долгое время число активных больных коронавирусом опустилась ниже 200 тысяч.

По его словам, уменьшение количества больных на COVID-19 связано с тем, что люди самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния.

При этом Шмыгаль отметил, что растет количество тестирований методом ИФА и экспресс-тестов - 34 600 по сравнению с 20 тысячами на позапрошлой неделе.

Кроме того, за прошедшую неделю выросло количество госпитализированных - 12 147 человек против 11 630 на позапрошлой неделе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз назвал страны, с которыми готов открыть границы. В последний момент из списка исключили Японию. Также мы писали о том, что Болгария изменила правила въезда в страну.

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