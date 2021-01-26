Шмыгаль сделал заявление об импорте газа из России (видео) [ Редактировать ]
Источник: Кабинет министров Украины
Правительство Украины не намерено возобновлять прямой импорт российского газа. Об этом заявил на заседании Верховной Рады 26 января премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы народных депутатов.
Газ из России закупать напрямую наше правительство не имеет намерения, точка.
Киев перестал напрямую закупать российский газ с ноября 2015 года, заменив его так называемым реверсным из Европы. Начало "виртуального реверса" стало возможным после создания в стране отдельного оператора газотранспортной системы, которому передали на баланс инфраструктуру НАК "Нафтогаза".
Виртуальный реверс предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу страны, но его оформляют как импортный.
Напомним, что в декабре 2019 года Украина и Россия договорились о продлении транзита российского газа в Европу на период с 2020 по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет.
Пятилетний контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно в 2021-2024 гг. В нем прописан принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.
По данным украинской стороны, транзит принесет Украине от $7 млрд до $15 млрд в зависимости от объемов поставки. В конце декабря "Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа из-за задержки строительства нового газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток 2".
Напомним, что в начале 2021 года Азербайджан начал поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу.
Почти одновременно в Сербии запустили газопровод "Балканский поток", который продолжает "Турецкий поток" - трубу по дну Черного моря от России до Турции.
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