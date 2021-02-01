"Манчестер Сити" не подпишет Диего Косту [ Редактировать ]
Английский профессиональный футбольный клуб "Манчестер Сити" не собирается подписывать 32-летнего испанского форварда Диего Косту, который сейчас находится в статусе свободного агента и ищет новый клуб.
Об этом сообщает sport.ua.
Отмечается, что главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола не заинтересован в услугах опытного нападающего.
Первую часть сезона Коста провел в мадридском "Атлетико", за который сыграл 7 матчей и забил 2 мяча.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" принял окончательное решение по Зинченко. Ранее появилась информация о том, что Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Также мы писали о том, что "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" готовят звездный обмен. "Ювентус" готов попрощаться со звездным форвардом ради Погба.
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