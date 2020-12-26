Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" не планирует досрочно продавать украинского футболиста Александра Зинченко, контракт с которым рассчитан до лета 2024 года. Об этом сообщает The Athletic.

По данным СМИ, "горожанам" нужны игроки для ротации, так как команда участвует в нескольких турнирах.

Читайте также 17-летний футболист спас жизнь сопернику и получил приз ФИФА

Ранее в прессе появилась информация о том, что Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Игрок "Манчестер Сити" якобы заинтересовал сильнейший клуб страны "Ювентус" и "Наполи", который давно мечтает заполучить украинца в свой состав.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость 24-летнего футболиста сборной Украины составляет 20 миллионов евро.

Кроме итальянских грандов, за Зинченко якобы борется "Вулверхэмптон". "Волки" готовы заплатить за хавбека 16 миллионов фунтов (17,5 млн евро).

В 2016 году Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" за 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" готовят звездный обмен. Форвард Юве Пауло Дибала может стать частью сделки туринцев по возврату Поля Погба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.