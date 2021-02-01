В понедельник, 1 февраля, пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш отправили под домашний арест.

Она будет находиться под арестом по меньшей мере до 23 марта.

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Отметим, Ярмыш подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста в поддержку Навального, которая состоялась 23 января.

Напомним, ранее на акции протеста в Москве задержали Юлию Навальную - жену оппозиционера Алексея Навального. Тем временем протестующие в российской столице движутся в сторону СИЗО "Матросская тишина", в котором его удерживают.

Как ранее сообщалось, 23 января в России начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального.

Акции протеста начались в таких городах: Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Якутск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан. По данным "ОВД-Инфо", в 25 городах задержано около 400 человек.

Отметим, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.

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