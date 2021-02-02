Астронавти МКС демонтувати на станції 48 застарілих акумуляторів [ Редактировать ]
Знову на прогулянку у відкритий космос вийшли астронавти Міжнародної космічної станції.
Майк Гопкінс та Віктор Гловер залишили шлюз корабля, щоб завершити заміну застарілих батарей на МКС. Робота тривала протягом шести годин. Оновлення системи енергопостачання станції розпочалося з січня 2017 року.
За 11 виходів у відкритий космос астронавтам вдалося демонтувати 48 застарілих акумуляторів. Замість них встановили потужніші.
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