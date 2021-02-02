Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 56,91 доллара за баррель.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,99%. При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,11 доллара за баррель, прибавив 1,05%.

Цены на нефть выросли примерно на 1% во вторник после того, как основные страны-нефтепроизводители показали, что сокращают добычу в соответствии со своими обязательствами, поддерживая рынок, на который повлиял слабый спрос во время пандемии коронавируса.

Ранее мы писали, что нефть "падает" из-за нового типа COVID. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,29%, до 50,54 долларов за баррель к 10.10 по киевскому времени после достижения самого высокого уровня с марта.

Кроме того, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 49,09 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 46,09 доллара за баррель.

Читайте также, черное золото на фоне новостей об американской вакцине от COVID-19. Январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялись на 3,72% до $44,37 за баррель.

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