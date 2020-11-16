Нефть дорожает на фоне новостей об американской вакцине от COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Мировые цены на нефть выросли примерно на 4% после сообщения фармкомпании Moderna об эффективности ее вакцины от коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE).
К вечеру 16 ноября январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялись на 3,72% до $44,37 за баррель.
Ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19 американской компании Moderna показала эффективность в 95% случаев.
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