Миллиардер заплатил SpaceX за первый гражданский полет в космос [ Редактировать ]
37-летний миллиардер из США, основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман заплатил компании Илона Маска SpaceX за первый гражданский полет в космос.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как известно, SpaceX уже к концу этого года может запустить ракету Falcon 9, экипаж которой будет состоять из гражданских лиц. В составе экипажа будет четыре человека, Айзекман - один из них.
"SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 - первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту", - говорится в сообщении.
В компании отмечают, что экипаж пройдет углубленное обучение и подготовку перед полетом. Запуск ракеты планируется провести с мыса Канаверал, штат Флорида. После выхода на околоземную орбиту экипаж пробудет на ней несколько дней, облетая Землю каждые 90 минут, а затем приземлится у побережья Флориды.
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