37-летний миллиардер из США, основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман заплатил компании Илона Маска SpaceX за первый гражданский полет в космос.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также Украина выведет в космос собственный спутник

Как известно, SpaceX уже к концу этого года может запустить ракету Falcon 9, экипаж которой будет состоять из гражданских лиц. В составе экипажа будет четыре человека, Айзекман - один из них.

"SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 - первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что экипаж пройдет углубленное обучение и подготовку перед полетом. Запуск ракеты планируется провести с мыса Канаверал, штат Флорида. После выхода на околоземную орбиту экипаж пробудет на ней несколько дней, облетая Землю каждые 90 минут, а затем приземлится у побережья Флориды.

Ранее сообщалось, кого Crew Dragon первыми доставит на МКС. Американская частная компания Axiom Space представила участников первой туристической миссии корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

Также мы писали о том, что астронавты NASA впервые протестировали скафандры для полета на Луну. Ожидается, что полет астронавтов на Луну в рамках программы Artemis состоится в 2024 году. Стоимость программы оценивается в 28 млрд долларов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.