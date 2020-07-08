Космический туризм: кабину корабля впервые покажут публике [ Редактировать ]
Кабину корабля для космических туристов SpaceShipTwo впервые покажут публике через YouTube.
Об этом говорится в анонсе компании Virgin Galactic опубликованном в сети.
По словам представителей компании, интерьер кабины - важнейший элемент всей миссии, так как именно от него зависит то, какие именно ощущения охватят летящих в космос туристов.
А в связи с тем, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы во многие мировые стандарты, Virgin Galactic приняла решение провести демонстрацию столь важного элемента полета в режиме онлайн, на YouTube.
Ранее мы писали о том, что астронавты NASA совершили 7-часовой выход в открытый космос.
Также сообщалось, что между Землей и Луной построят спутник.
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