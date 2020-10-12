В 2024 году состоится полет астронавтов на Луну в рамках программы Artemis. Стоимость программы оценивается в 28 млрд долларов. И хотя до старта еще далеко, NASA уже приступило к тестированию скафандров нового поколения, сообщают в пресс-службе космического агентства.

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Испытания новых скафандров будущие астронавты Дрю Фойстел и Дон Петтит проводили в космическом центре Джонсона.

Отмечается, что это один из первых этапов, он позволяет попрактиковаться в прыжках, имитируя условия низкой гравитации. Бассейн с водой сконструирован таким образом, что способен изменять силу тяжести, а его дно покрыто специальным составом, напоминает лунную поверхность.

В ходе испытаний астронавты воспользовались различными инструментами, в том числе поставили американский флаг, как это сделал Олдрин в 1969 году.

По словам представителей NASA, это первый скафандр, созданный космическим агентством за последние 40 лет. Всего планируется сделать пять защитных костюмов, первый из которых будет готов к декабрю. Он позволит оценить прочность конструкции. Второй пройдет серию испытаний, а третий протестуют на Международной космической станции. Два последних астронавты наденут в 2024 году.

Ранее сообщалось, что NASA разработала экономичные путешествия на Луну.