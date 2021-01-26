Космический туризм: кого Crew Dragon первыми доставит на МКС [ Редактировать ]
Американская частная компания Axiom Space представила участников первой туристической миссии корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Командиром экипажа будет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, говорится на сайте компании.
Отмечается, что на МКС внутри корабля Crew Dragon отправятся американский инвестор Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати, а также бизнесмен из Израиля и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.
"Все начинается с этой многонациональной команды. Это новаторская миссия. Руководители гуманитарных организаций, которые полетят в рамках миссии Ax-1, заложат основу для полной реализации возможностей низкой околоземной орбиты", - заявили в Axiom Space.
К слову, первый туристический полет Crew Dragon к МКС состоится не раньше конца 2021 года.
Ранее мы писали о том, что астронавты NASA впервые протестировали скафандры для полета на Луну. Ожидается, что полет астронавтов на Луну в рамках программы Artemis состоится в 2024 году. Стоимость программы оценивается в 28 млрд долларов.
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