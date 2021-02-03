Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокировку вещания всех трех телеканалов.

После блокировки вещания телеканалов, эфиры можно смотреть на YouTube, сообщает пресс-служба ZIK.

ZIK:

"112 Украина":

NewsOne:

Отмечается, что медиахолдинг рассматривает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Телеканал "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до людей и быть в эфире.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против политика и бизнесмена Тараса Козака и отключил от вещания три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK. Указ президента вступил в силу со 2 февраля.

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