"Блокировка трех телеканалов, нелояльных к власти, и санкции против оппозиционного народного депутата без суда и следствия - такого беспрецедентного наступления на демократию и свободу слова не было за всю историю независимости. Это прямое нарушение Конституции и законов Украины и дорога к установлению в стране личной диктатуры".

Такое заявление сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко опубликовал на своей странице в Фейсбук.

"Вдвойне трагично, что на этот шаг пошел президент, от которого ждали мира и прогресса. Восстановления прав граждан и защиты демократии. Сегодня эти надежды рухнули окончательно. Владимир Зеленский не оправдал ожидания граждан и оказался не способен к конструктивному диалогу. На критику он ответил репрессиями, и такой шаг ввергает страну в новый политический кризис", - убежден политик.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что политическая сила готова оказать всю необходимую политическую и правовую поддержку однопартийцу и репрессированным СМИ.

"Нас не остановят политические репрессии, мы не прекратим бороться за права украинских граждан, за мир и демократию в Украине. правда и Закон на нашей стороне, справедливость будет восстановлена", - заявил Юрий Бойко.