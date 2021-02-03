Блокировка трех каналов и санкции против депутата-оппозиционера - это политически мотивированные преследования и наступление на демократию - Юрий Бойко [ Редактировать ]
"Блокировка трех телеканалов, нелояльных к власти, и санкции против оппозиционного народного депутата без суда и следствия - такого беспрецедентного наступления на демократию и свободу слова не было за всю историю независимости. Это прямое нарушение Конституции и законов Украины и дорога к установлению в стране личной диктатуры".
Такое заявление сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко опубликовал на своей странице в Фейсбук.
"Вдвойне трагично, что на этот шаг пошел президент, от которого ждали мира и прогресса. Восстановления прав граждан и защиты демократии. Сегодня эти надежды рухнули окончательно. Владимир Зеленский не оправдал ожидания граждан и оказался не способен к конструктивному диалогу. На критику он ответил репрессиями, и такой шаг ввергает страну в новый политический кризис", - убежден политик.
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что политическая сила готова оказать всю необходимую политическую и правовую поддержку однопартийцу и репрессированным СМИ.
"Нас не остановят политические репрессии, мы не прекратим бороться за права украинских граждан, за мир и демократию в Украине. правда и Закон на нашей стороне, справедливость будет восстановлена", - заявил Юрий Бойко.
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