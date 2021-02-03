У Дубаї оголосили про створення космічного суду [ Редактировать ]
Об'єднані Арабські Емірати оголосили про створення космічного суду. Нову інституцію відкриють у Дубаї. Суд займатиметься урегулюванням майбутніх комерційних суперечок на Земній орбіті, приміром, щодо купівлі супутників або зіткнень космічних апаратів.
Рішення продиктовано прогресом у цій галузі, адже до освоєння космосу дедалі більше долучаються приватних компаній. Донедавна ця сфера була лише прерогативою країн та державних організацій.
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