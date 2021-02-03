В среду, 3 февраля, Верховная Рада Украины приняла за основу закон о генеральной схеме планирования территории Украины.

"За" проголосовали 258 парламентариев.

Принятие закона позволит начать работу над разработкой новой генеральной схемы и переводом ее на современную технологическую основу.

В документе прописаны сроки, основные принципы планирования территории на государственном уровне, порядок принятия решения о разработке генсхемы, определения разработчика, заказчика, перечень исходных данных, порядок реализации градостроительной документации на госуровне.

Подчеркнем, что срок действия генсхемы Украины истек 31 декабря 2020 года.

Согласно закону, генеральная схема утверждается решением Кабинета министров, а срок действия документа не ограничивается.

Эти нормы вызвали замечания у ряда депутатов. Они настаивают на том, что утверждать схему должен парламент, а срок действия генсхемы должен быть четко определен.

Напомним, что 15 октября президент Зеленский подписал указ о передаче государственных сельскохозяйственных земель местным общинам