Земля людям: Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель місцевим громадам [ Редактировать ]
Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної власності - у комунальну.
Отже, громади отримають у розпорядження 2 мільйони гектарів угідь і в майбутньому зможуть використати кошти від оренди - на розвиток своїх міст.
Такий крок, зазначив президент, був необхідний, аби завершити децентралізацію.
Володимир Зеленський, Президент України:
26 жовтня 2020 року, усі новостворені громади мають отримати землі у комунальну власність та зможуть використовувати кошти від землекористування для розвитку і для добробуту своїх громад. Ми повертаємо землі людям. З центру - на місця. Це логічно. І головне - це справедливо! Важливо, що закон забороняє продаж земель комунальної власності і це є гарантія, що наступні покоління наших українців залишаються і залишатимуться господарями своєї землі.
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