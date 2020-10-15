Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної власності - у комунальну.

Отже, громади отримають у розпорядження 2 мільйони гектарів угідь і в майбутньому зможуть використати кошти від оренди - на розвиток своїх міст.

Такий крок, зазначив президент, був необхідний, аби завершити децентралізацію.

Володимир Зеленський, Президент України:

26 жовтня 2020 року, усі новостворені громади мають отримати землі у комунальну власність та зможуть використовувати кошти від землекористування для розвитку і для добробуту своїх громад. Ми повертаємо землі людям. З центру - на місця. Це логічно. І головне - це справедливо! Важливо, що закон забороняє продаж земель комунальної власності і це є гарантія, що наступні покоління наших українців залишаються і залишатимуться господарями своєї землі.