За последние сутки в Украине выявили 5 082 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За минувшие сутки:

летальных исходов - 140;

выздоровели - 9 933 человек;

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 232 246 человек;

выздоровели - 1 055 406 человек;

летальных исходов - 23 229;

Ранее сообщали, что 2 февраля правительство расскажет о новых договоренностях о поставках вакцины от коронавируса.

Читайте также, в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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