Коронавирус в Украине: количество заразившихся резко возросло [ Редактировать ]
За последние сутки в Украине выявили 5 082 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За минувшие сутки:
- летальных исходов - 140;
- выздоровели - 9 933 человек;
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 232 246 человек;
- выздоровели - 1 055 406 человек;
- летальных исходов - 23 229;
Ранее сообщали, что 2 февраля правительство расскажет о новых договоренностях о поставках вакцины от коронавируса.
Читайте также, в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.
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