Степанов рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса [ Редактировать ]
Источник: Министерство здравоохранения Украины
Министр здравоохранения Максим Степанов во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о плане вакцинации украинцев.
По его словам, план предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем украинцам. Первыми прививки сделают уязвимым категориям населения.
"Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX. Учитывая мощности, сколько людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации", – заверил Максим Степанов, передает Офис президента.
Он подчеркнул, что вакцины будут проверять многократно. А украинцам предложат лишь качественные вакцины, которые будут хранить в надлежащих условиях.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что полученных по механизму COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев.
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