Министр здравоохранения Максим Степанов во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о плане вакцинации украинцев.

По его словам, план предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем украинцам. Первыми прививки сделают уязвимым категориям населения.

"Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX. Учитывая мощности, сколько людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации", – заверил Максим Степанов, передает Офис президента.

Он подчеркнул, что вакцины будут проверять многократно. А украинцам предложат лишь качественные вакцины, которые будут хранить в надлежащих условиях.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что полученных по механизму COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев.

Ранее мы писали о том, что Зеленский изменил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.