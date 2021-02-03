Прототип ракеты SpaceX SN9 взорвался во время попытки приземления. Это произошло через несколько минут после экспериментального запуска из Бока-Чика, штат Техас.

Предыдущая попытка приземления ракеты SN8 также была неудачной, сообщает Reuters.

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Корабль SN9 представлял собой испытательную модель тяжелой ракеты для перевозки людей и 100 тонн грузов в будущих миссиях на Луну и Марс.

Ракета высотой в 16 этажей взлетела со стартовой площадки на побережье Мексиканского залива и поднялась вверх на 10 км. Потом SN9 ненадолго завис в воздухе, выключил двигатели и выполнил запланированный маневр "брюхом вниз", чтобы под аэродинамическим контролем спуститься обратно на Землю.

Проблема возникла, когда ракета снова подняла нос вверх, чтобы завершить посадку, и повторно активировала два из трех двигателей Raptor (один зажечься не смог). Ракета упала на землю и взорвалась через 6 минут и 26 секунд после запуска.

Отмечается, что Илон Маск пока никак не прокомментировал произошедшее.

Ранее мы писали о том, что SpaceX осуществила самый массовый запуск в истории.

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