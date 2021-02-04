Четверг, 4 февраля, приготовил некоторые "сюрпризы" для каждого знака зодиака. Таролог Ольга Соломка составила гороскоп на картах Таро для каждого представителя зодиакального круга.

Овен

День обещает быть одним из самых счастливых за последний период, потому что вы снова в своей стихии - впереди всех, боретесь за святое дело, ведете людей за собой и показываете путь своим примером. И имеете большую поддержку масс.

Телец

О своих конкурентных преимуществах перед другими вы хорошо знаете. Осталось только донести эту информацию до тех, кто принимает решения и вознаграждает вас за труд. Поэтому сегодня вам нужно принять участие в соревнованиях и стать лучшими.

Близнецы

Встречи и любые контакты будут очень продуктивными. Вы уже выходите в свет, начинаете общаться с большим количеством людей, присоединяться к каким-то сообществам или даже сами организовываете команды.

Рак

Вдруг начинает активизироваться эмоциональная сторона вашей жизни. Вы прилагаете усилия к тому, чтобы стать привлекательными, начинаете встречаться с потенциальными партнерами, увлекать, влюблять и влюбляться.

Лев

Вам принесут важные новости, способные вдохновить вас на дальнейшие активные действия. Причем, вы их можете получить где угодно - и в интернете, и в подслушанных разговорах, и даже на рекламном баннере по дороге на работу.

Дева

После довольно активных дней, богатых событиями и общением, вам нужно как-то отдохнуть и восстановить свое привычное рабочее состояние, поэтому этот день пройдет в достаточно спокойном формате и с минимальными контактами.

Весы

Четко распланированный день - это для вас уже не исключение, а норма, все подчиняется определенному распорядку и вы точно знаете, чем будете заниматься в такое-то время. Вас это очень успокаивает и уравновешивает.

Скорпион

Сегодня хорошо заниматься всеми финансовыми вопросами: отдать долги, прописать куда и как распределить деньги по разным статьям расходов, овладеть какими-то программами для составления семейного бюджета.

Стрелец

Достаточно удачный день для завершения дел и подведения итогов. И это будут не только слова, но и вполне конкретные награды и отличия, которые вы можете получить за то, что хорошо со всем справились.

Козерог

Вы можете столкнуться с юридическими вопросами, когда нужно будет отстаивать свои или чьи-то права и активно взаимодействовать как с государственными органами, так и частными лицами, которые вам будут помогать или препятствовать.

Водолей

Вы получите поддержку от какой-то авторитетного человека. И это будет помощь не столько материальная, сколько моральная и на духовном уровне, потому что вы получите очень ценные советы по поводу того, что делать, когда на душе не очень уютно.

Рыбы

Нагрузка на вас увеличивается, и вы ничего не можете с этим поделать, приходится только соглашаться и брать на себя еще больше задач и обязанностей. И никого не волнует, как вы с этим справитесь.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на февраль. Смотрите также лунный календарь стрижек на февраль 2021 года. Также мы писали о том, у каких знаков зодиака в феврале начнется "белая полоса".

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