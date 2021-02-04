В селе Новая Михайловка Полтавской области 19-летняя воспитательница детского сада внезапно умерла на работе. Об этом сообщает местное издание Kolo.news.

Девушка пожаловалась на то, что ей стало плохо, и потеряла сознание.

Воспитательницу пытались реанимировать местные фельдшеры, но безуспешно. Врачи скорой помощи, приехавшие через 27 минут, констатировали смерть девушки.

Известно, что Марина работала в саду с 18 лет. Ранее на здоровье она не жаловалась.

Причину трагедии должно установить вскрытие.

Ранее сообщалось, что пенсионер внезапно умер у церкви. Ему стало плохо после выхода из храма. Смерть забрала его, когда тот присел отдохнуть на лавочку.

Также мы писали о том, что 27-летний легкоатлет внезапно умер за рулем. Ему стало внезапно плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, однако врачи приехали только через полчаса. Пока ждали медиков, случайные прохожие пытались спасти парня, но все усилия оказались напрасными.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.