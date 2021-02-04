Под Полтавой в детсаду внезапно умерла 19-летняя воспитательница [ Редактировать ]
В селе Новая Михайловка Полтавской области 19-летняя воспитательница детского сада внезапно умерла на работе. Об этом сообщает местное издание Kolo.news.
Девушка пожаловалась на то, что ей стало плохо, и потеряла сознание.
Воспитательницу пытались реанимировать местные фельдшеры, но безуспешно. Врачи скорой помощи, приехавшие через 27 минут, констатировали смерть девушки.
Известно, что Марина работала в саду с 18 лет. Ранее на здоровье она не жаловалась.
Причину трагедии должно установить вскрытие.
Ранее сообщалось, что пенсионер внезапно умер у церкви. Ему стало плохо после выхода из храма. Смерть забрала его, когда тот присел отдохнуть на лавочку.
Также мы писали о том, что 27-летний легкоатлет внезапно умер за рулем. Ему стало внезапно плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, однако врачи приехали только через полчаса. Пока ждали медиков, случайные прохожие пытались спасти парня, но все усилия оказались напрасными.
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