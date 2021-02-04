В четверг, 4 февраля, начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал детали о карантине в стране. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Так, по его словам, усиленные противоэпидемические меры сохранятся до весны 2022 года.

Тем не менее он отметил, что на сегодняшний день нет предпосылок, чтобы ужесточать карантин, поскольку за счет локдауна заболеваемость резко упала. Однако усиленные меры сохранятся и на сезон 2021-2022 годов.

Я не говорю о карантине, поскольку это законодательное определение, но эти меры будут до весны 2022 года.

Ранее сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Украине резко возросло.

Также мы писали о том, что Степанов назвал дату начала вакцинации от коронавируса. Премьер-министр также добавил, что власти планируют закупать излишки вакцин у других стран.

Читайте также, в Украине намерены вернуть "зеленые" зоны карантина. Сейчас некоторые регионы могут ослабить ограничения до уровня "желтой" или "зеленой" зоны. По его словам, данный вопрос планируют изучить более детально.

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