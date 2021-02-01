В понедельник, 1 февраля, во время селекторного совещания премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров рассматривает возможность перехода Украины к адаптивному карантину. Об этом сообщает Офис президента

Сейчас некоторые регионы могут ослабить ограничения до уровня "желтой" или "зеленой" зоны. По его словам, данный вопрос планируют изучить более детально .

Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий - до уровня, который соответствовал "желтой" и "зеленой" зонам. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что Евросоюз назвал страны, с которыми готов открыть границы. В последний момент из списка исключили Японию. Также мы писали о том, что Болгария изменила правила въезда в страну.

Также мы писали о том, что в Израиле удвоили штрафы за несоблюдение карантина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.