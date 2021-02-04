Экстренная поддержка: Украина окажет содействие своим авиаперевозчикам [ Редактировать ]
Украина стала практически единственной страной Европы, которая не оказала должную поддержку своим авиакомпаниям во время пандемического кризиса. Об этом заявил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
По его словам, в настоящее время ведомство добивается помощи для авиаперевозчиков, "родом" из Украины, чтобы исправить такую ситуацию.
Сейчас добиваемся программы по поддержке наших авиаперевозчиков, поскольку, к сожалению, Украина была почти единственной страной в Европе, которая не предложила каких-либо действенных инструментов и форматов поддержки авиаперевозчиков.
Отмечается, что руководство Украины обязано быть на стороне своих авиаперевозчиков в связи с тем, что те платят налоги в бюджет страны и развивают огромное количество рабочих мест.
Ранее мы писали, что Украина вводит санкции против российских авиакомпаний. Их введут из-за полетов на территорию оккупированного Крыма, а сейчас на них распространяется запрет на полеты над территорией Украины и транзит ресурсов.
Кроме того, полеты в Украину возобновляет латвийская авиакомпания АirBaltic. Появится новый рейс "Вильнюс-Киев", а самолет будет прилетать в аэропорт "Борисполь".
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