У Всесвітньому антидопінговому агентстві радять спортсменам вакцинуватися від коронавірусу без страху отримати позитивний тест на допінг.

За словами виконавчого директора, препарат навряд чи створить проблеми атлетам, які готуються до Олімпіади. Водночас щеплення краще отримати завчасно на випадок, якщо будуть побічні ефекти, які можуть вплинути на виступ.

Літні Олімпійські ігри мають відбутися цьогоріч у Токіо, а вже наступного року - зимові - у столиці Китаю.

Олівє Рабін, старший виконавчий директор ВАДА: