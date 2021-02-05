В пятницу, 5 февраля, в Верховной Раде глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что Минздрав может предоставить доступ к вакцинам от коронавируса 21 миллиону граждан.

Почти 21 млн - те четыре этапа, те граждане, которые находятся в группах риска, мы должны до осени предоставить доступ к бесплатной вакцине. Если мы говорим о 21 млн, то до осени мы планируем это сделать, все возможности у нас для этого будут.

При этом он отметил, что украинцы не горят желанием вакцинироваться. По его данным, это готовы сделать менее 50% населения.

Есть проблема - количество людей, которое готово к вакцинации. Я думаю, что вы видели цифры социологических исследований, на сегодня почти 43-45% людей, которые готовы к бесплатной вакцинации.

Также министр сообщил, что в регионах процесс вакцинации начнется сразу после 15 февраля.

Что касается вакцинации. Мы планируем начать сразу после 15 февраля. У нас будет не менее 3-4 разных производителей вакцин. Такая ситуация происходит почти во всех странах мира.

По его словам, в Украине будет использоваться исключительно безопасная вакцина от COVID-19.

Также мы писали о том, что Степанов назвал дату начала вакцинации от коронавируса. Премьер-министр также добавил, что власти планируют закупать излишки вакцин у других стран.

Читайте также, в Украине намерены вернуть "зеленые" зоны карантина. Сейчас некоторые регионы могут ослабить ограничения до уровня "желтой" или "зеленой" зоны. По его словам, данный вопрос планируют изучить более детально.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.