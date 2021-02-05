Нынешние темпы вакцинации против коронавируса позволят миру вернуться к нормальной жизни не раньше чем через 7 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

В среднем в мире сейчас вакцинируют около 4,5 миллиона человек в сутки.

Для того, чтобы вернутся к прежней жизни необходимо будет привить 75% населения планеты.

При таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета.

При этом отмечается, что в ближайшее время могут появиться новые вакцины от других производителей, что ускорит процесс вакцинации.

Сейчас самый высокий процент вакцинации наблюдается в Израиле - он позволит вернуться к нормальной жизни через два месяца. Великобритания - за 6 месяцев, США - до конца 2021 года, странам Европы - через 2-4 года.

Также мы писали о том, что Степанов назвал дату начала вакцинации от коронавируса. Премьер-министр также добавил, что власти планируют закупать излишки вакцин у других стран.

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