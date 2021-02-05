Прогноз курса валют в Украине на четыре года вперед Источник: GettyImages/Global Images Ukraine

Министерство экономического развития и торговли Украины спрогнозировало, что будет с гривной до 2024 года и как это отразится на курсе доллара. Были проанализированы как оптимистический, так и пессимистический сценарии курса на следующие четыре года вперед. Результаты опубликованы на официальном сайте министерства, сообщает "Экономическая правда".

Исходя из прогнозов, следующие три года курс доллара не поднимется выше 30 гривен. При оптимистическом сценарии за три следующих года гривна укрепится в районе 28,8 грн за доллар. Пессимистический сценарий предусматривает курс ближе к 29,7 грн за доллар.

Инфографика роста курса доллара в Украине до 2024 года / Фото: "Экономическая правда"

Однако в 2024 году доллар все же ощутимо подорожает. В самом лучшем случае курс доллара не поднимется выше 29,2 гривен за американскую валюту, а в самом худшем – превысит "психологическую" отметку в 30 грн/долл.

Показатели курса доллара в Украине в значительной степени зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика нашей страны для иностранных инвесторов.

Как будет дорожать доллар по прогнозу Минэкономразвития / скриншот: me.gov.ua

Поддержат национальную валюту иностранные инвестиции. По оценкам Минэкономразвития, их прирост, в зависимости от сценария, в 2021 году составит 0,5-2 млрд долларов, а к 2024 году достигнет 5-5,5 млрд долларов.

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