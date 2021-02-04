В январе 2021 года мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня почти за семь лет. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН.

Уже 8 месяц подряд цены на продукты продолжают расти. Больше всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар.

Индекс цен на зерновые за месяц возрос на 7,1%, что в организации объясняют "резким повышением международных цен на кукурузу, которые выросли на 11,2%, превысив на 42,3% уровень января 2020 года".

Цены на пшеницу выросли на 6,8% из-за "активного мирового спроса и ожидаемого сокращения объемов продаж со стороны России, где с марта 2021 года пошлины на экспорт пшеницы увеличатся вдвое".

Индекс цен на растительные масла увеличился на 5,8%, достигнув самого высокого показателя с мая 2012 года.

В докладе сообщается:

Причиной этому послужили меньшие, чем ожидалось ранее, объемы производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии из-за избыточного количества осадков и сохраняющейся нехватки трудовых мигрантов, а также продолжительные забастовки в Аргентине, которые привели к сокращению экспортного предложения соевого масла.

Наконец, индекс цен на сахар возрос на 8,1% по сравнению с декабрем, на молочные продукты - на 1,6%, на мясо - на 1%.

Ранее мы писали, что нефть "падает" из-за нового типа COVID. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,29%, до 50,54 долларов за баррель к 10.10 по киевскому времени после достижения самого высокого уровня с марта.

Кроме того, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 49,09 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 46,09 доллара за баррель.

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