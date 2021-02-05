Курс доллара опустился до минимума с начала года [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 5 февраля 2021 года, установил официальный курс доллара на уровне 27,8885 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Таким образом, официальный курс доллара снижается пятый день подряд и опустился до минимума с начала года. Ниже курс был только 21 декабря 2020 года - 27,82 гривен.
Согласно прогнозу группы ICU, до конца февраля курс гривны может укрепиться достаточно ощутимо, достигнув 27,5 гривен/доллар.
Ранее сообщалось, что курс доллара и евро стремительно "падают".
Также мы писали о том, что конкурент биткоина Ethereum рекордно подорожал. Вторая по капитализации криптовалюта второй раз за неделю установила новый рекорд себестоимости на более чем 1 571 доллар.
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