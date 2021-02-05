В пятницу, 5 февраля, в Министерстве экономики заявили,что согласно оптимистическому прогнозу, в 2021 году газ в Украине подорожает на 20%.

Также подорожание ожидается и в дальнейшем:

на 10% в 2022 году,

на 5% в 2023-2024 годах.

При этом за прошлый год газ подорожал на 56,3%.

Из-за роста стоимости газа также ожидается подорожание отопления и горячей воды:

на 16-18% в этом году,

на 6-9% - в следующем,

на 3-5% в 2023-2024 годах.

Кроме того, подорожает и электроэнергия:

на 38% при оптимистическом сценарии

на 52% при пессимистическом.

в 2022 году электричество подорожает еще на 15-20%.

"Не обойдет рост тарифов и железнодорожные перевозки. В министерстве ожидают, что за текущий год стоимость билетов для пассажиров вырастет на 22%. И в последующие годы оно не прекратится. Так, в 2022 году они подорожают на 15-26%, в 2023 году - на 6,5-15%, а в 2024 - еще на 6,5-10%", - говорится в статье.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.

Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.