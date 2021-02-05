Тарифы в Украине вырастут: на что и на сколько поднимут цены [ Редактировать ]
В пятницу, 5 февраля, в Министерстве экономики заявили,что согласно оптимистическому прогнозу, в 2021 году газ в Украине подорожает на 20%.
Также подорожание ожидается и в дальнейшем:
- на 10% в 2022 году,
- на 5% в 2023-2024 годах.
При этом за прошлый год газ подорожал на 56,3%.
Из-за роста стоимости газа также ожидается подорожание отопления и горячей воды:
- на 16-18% в этом году,
- на 6-9% - в следующем,
- на 3-5% в 2023-2024 годах.
Кроме того, подорожает и электроэнергия:
- на 38% при оптимистическом сценарии
- на 52% при пессимистическом.
- в 2022 году электричество подорожает еще на 15-20%.
"Не обойдет рост тарифов и железнодорожные перевозки. В министерстве ожидают, что за текущий год стоимость билетов для пассажиров вырастет на 22%. И в последующие годы оно не прекратится. Так, в 2022 году они подорожают на 15-26%, в 2023 году - на 6,5-15%, а в 2024 - еще на 6,5-10%", - говорится в статье.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.
Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.
Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.
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